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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 15:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨0.6%，受日圆贬值提振

盘中稍早该合约一度触及237日圆，为7月1日以来低点。

日圆兑美元 下跌0.3%，报101.23日圆。

日本橡胶贸易协会数据显示，截至6月20日的10日，日本港口生胶库存减少992吨至12,217吨，为2月28日以来最低水准。

上海期交所主力期胶合约 扩大跌势，交易员称是受到需求疲弱和库存偏高所打压。1月合约跌390元人民币，收报每吨17,180元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤219.00美分，上涨1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 张涛)

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