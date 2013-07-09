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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 16:01 BJT

金属期市：铜价持稳，美联储缩减刺激举措及经济成长忧虑抑制升势

0720GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6807.50 -22.50 -0.33 -14.14

上海期铜 48910 170 +0.35 -15.20

COMEX期铜 3.09 -0.01 -0.37 -99.15

LME期铝 1795.00 -8.00 -0.44 -13.33

上海期铝 14225 05 +0.04 -7.30

LME期锌 1868.00 -12.00 -0.64 -9.47

上海期锌 14530 -1015 -6.53 -6.53

LME期镍 13435.00 5.00 +0.04 -21.68

LME期铅 2066.50 -4.50 -0.22 -11.69

上海期铅 13890.00 45.00 +0.33 -8.92

LME期锡 19410.00 -40.00 -0.21 -17.05

LME/上海套利价差^ --

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 高琦/侯向明)

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