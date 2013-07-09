澳洲个股：蒙古奥尤陶勒盖矿场开始向中国出口铜精矿--力拓

路透悉尼7月9日 - 蒙古奥尤陶勒盖矿场的铜精矿周二开始出口至中国，先前曾数度遭到延迟，凸显出投资蒙古矿业的风险。

预计到2020年时，奥尤陶勒盖矿场占蒙古经济产值的比重将达三分之一，若产能满载，一年将生产约45万吨铜及33万盎司黄金。

“奥尤陶勒盖开始生产的此刻，未开发的优质铜矿资产极为稀少，而铜的前景持续强劲，”力拓RIO.AX> 指出。奥尤陶勒盖的开发成本达62亿美元，力拓协助出资。

媒体记者原本获邀在6月14日出席奥尤陶勒盖第一批出口的纪念仪式。但出口仪式延后到6月21日举行，然后在最后一刻又再度取消。

蒙古矿业部长曾表示，延后出口是因为对于奥尤陶勒盖的营收安排以及80亿美元的销售协议，蒙古政府与力拓意见不和。

奥尤陶勒盖由力拓营运，三分之二权益由力拓旗下部门Turquoise Hill Resources 持有，是力拓极重要的新成长动能来源。目前力拓三分之二营收依赖澳洲的铁矿石业务。

奥尤陶勒盖的规模与南美洲的许多大型矿脉相当，但比起位于智利的全球最大铜矿Escondida，则只有一半水准，Escondida由必和必拓 营运，力拓拥有30%权益。

在取得出口许可之前，力拓已有好几个月在奥尤陶勒盖展开生产及累积铜精矿。