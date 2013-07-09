澳洲个股：蒙古奥尤陶勒盖矿场开始向中国出口铜精矿--力拓

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透悉尼7月9日 - 蒙古奥尤陶勒盖矿场的铜精矿周二开始出口至中国，先前曾数度遭到延迟，凸显出投资蒙古矿业的风险。
预计到2020年时，奥尤陶勒盖矿场占蒙古经济产值的比重将达三分之一，若产能满载，一年将生产约45万吨铜及33万盎司黄金。
“奥尤陶勒盖开始生产的此刻，未开发的优质铜矿资产极为稀少，而铜的前景持续强劲，”力拓RIO.AX> 指出。奥尤陶勒盖的开发成本达62亿美元，力拓协助出资。
媒体记者原本获邀在6月14日出席奥尤陶勒盖第一批出口的纪念仪式。但出口仪式延后到6月21日举行，然后在最后一刻又再度取消。
蒙古矿业部长曾表示，延后出口是因为对于奥尤陶勒盖的营收安排以及80亿美元的销售协议，蒙古政府与力拓意见不和。
奥尤陶勒盖由力拓营运，三分之二权益由力拓旗下部门Turquoise Hill Resources 持有，是力拓极重要的新成长动能来源。目前力拓三分之二营收依赖澳洲的铁矿石业务。
奥尤陶勒盖的规模与南美洲的许多大型矿脉相当，但比起位于智利的全球最大铜矿Escondida，则只有一半水准，Escondida由必和必拓 营运，力拓拥有30%权益。
在取得出口许可之前，力拓已有好几个月在奥尤陶勒盖展开生产及累积铜精矿。
奥尤陶勒盖所出口的铜精矿，将对中国的铜产量十分重要，因中国铜冶炼商目前面临废铜原料短缺问题。由于缺少废铜，多家业者甚至减产。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。