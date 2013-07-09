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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 16:20 BJT

全球金市：金价录得七个交易日最大升幅，中国通胀数据提振其保值魅力

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1254.91 19.02 +1.54 -25.06

现货银 19.33 0.29 +1.52 -36.16

现货铂金 1366.99 8.99 +0.66 -10.95

现货钯金 703.00 8.00 +1.15 1.59

COMEX期金 1253.40 18.50 +1.50 -25.21 42167

COMEX期银 19.33 0.29 +1.51 -36.23 8763

汇率

欧元/美元 1.2885

美元/日圆 101.12

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/蔡美珍; 审校 张涛/高琦/艾茂林)

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