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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 16:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月9日

路透伦敦7月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种         最新库存         变动
     铜           650,125       -6,475
     锡            14,410          -20
     铅           195,975         -200
     锌         1,025,050       -5,275
     铝         5,433,575      +13,700
     镍           193,416         -162
   铝合金          68,100         持平
   NASAAC         109,520         +720
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 张若琪)

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