研究显示黑客攻击韩国军方四年

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿7月8日 - 美国杀毒软件生产商McAfee周一称，一个神秘电脑黑客(骇客)组织四年来一直在秘密监视韩国军方，证据来自恶意软件样本。
韩国当局并未对此进行确认。
McAfee无法确认攻击的发起者，但表示攻击由New Romanic Cyber Army Team黑客集团实施。韩国曾指责朝鲜(北韩)是其遭受的一些黑客攻击的幕后黑手，而朝鲜否认对此负有责任，并称自身也是受害者。
韩国驻华盛顿大使馆官员无法立即予以置评。五角大楼发言人称，不清楚McAfee的发现，并拒绝予以置评。
杀毒软件生产商赛门铁克 的专家们上个月明确地将四年的黑客攻击和一个黑客组织联系在了一起。
McAfee周一发布了29页的技术性文章，对这些黑客使用的软件代码进行了分析。这些黑客的身份尚不清楚。
McAfee称，该黑客组织使用复杂的软件入侵电脑，该软件能够扫描电脑上的英文和韩文军事关键词，找到有价值的文件，随后将这些文件加密并发送到黑客的服务器上。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。