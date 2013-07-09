研究显示黑客攻击韩国军方四年

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿7月8日 - 美国杀毒软件生产商McAfee周一称，一个神秘电脑黑客(骇客)组织四年来一直在秘密监视韩国军方，证据来自恶意软件样本。

韩国当局并未对此进行确认。

McAfee无法确认攻击的发起者，但表示攻击由New Romanic Cyber Army Team黑客集团实施。韩国曾指责朝鲜(北韩)是其遭受的一些黑客攻击的幕后黑手，而朝鲜否认对此负有责任，并称自身也是受害者。

韩国驻华盛顿大使馆官员无法立即予以置评。五角大楼发言人称，不清楚McAfee的发现，并拒绝予以置评。

杀毒软件生产商赛门铁克 的专家们上个月明确地将四年的黑客攻击和一个黑客组织联系在了一起。

McAfee周一发布了29页的技术性文章，对这些黑客使用的软件代码进行了分析。这些黑客的身份尚不清楚。

McAfee称，该黑客组织使用复杂的软件入侵电脑，该软件能够扫描电脑上的英文和韩文军事关键词，找到有价值的文件，随后将这些文件加密并发送到黑客的服务器上。(完)