中国债市：利率互换尾盘走高，受海外市场及资金面预期不确定扰动

路透上海7月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二全天多数时间窄幅波动，但在尾盘突然上翘，一方面受海外市场NDIRS有所上行拉动，此外尽管流动性已恢复宽裕，但市场对未来资金面预期仍存不确定，导致机构心态不稳。

交易员并表示，美国经济的持续复苏，美联储逐步撤出量化宽松政策的方向已较为清晰，海外因素也抑制了IRS的向下空间。

上海一银行交易员称，“和上午比上来了5个bp(基点)左右，一开始是1年，后面5年也上来了，5年刚才3.86%有成交。感觉现在还是比较谨慎，IRS比较难下的来。”

上海一券商交易员则指出，今日发布的6月物价数据偏离预期不多，对IRS影响亦有限，目前市场更为关注的仍是资金面变化，以及央行下一步的政策动向，“幸亏今天公开市场没有恢复(操作)，否则影响就大了。”

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.8450/3.9410 3.7390/3.8200 3.7470/3.8270 3.7540/3.8400 3.7738/3.9988

周一 3.8450/3.9510 3.7490/3.8250 3.7480/3.8270 3.7650/3.8450 3.7875/4.0050

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变化 0.0000/-0.0100 -0.0100/-0.0050 -0.0010/+0.0000 -0.0110/-0.0050 -0.0137/-0.0062

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。