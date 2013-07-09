中国债市：利率互换尾盘走高，受海外市场及资金面预期不确定扰动

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海7月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二全天多数时间窄幅波动，但在尾盘突然上翘，一方面受海外市场NDIRS有所上行拉动，此外尽管流动性已恢复宽裕，但市场对未来资金面预期仍存不确定，导致机构心态不稳。
交易员并表示，美国经济的持续复苏，美联储逐步撤出量化宽松政策的方向已较为清晰，海外因素也抑制了IRS的向下空间。
上海一银行交易员称，“和上午比上来了5个bp(基点)左右，一开始是1年，后面5年也上来了，5年刚才3.86%有成交。感觉现在还是比较谨慎，IRS比较难下的来。”
上海一券商交易员则指出，今日发布的6月物价数据偏离预期不多，对IRS影响亦有限，目前市场更为关注的仍是资金面变化，以及央行下一步的政策动向，“幸亏今天公开市场没有恢复(操作)，否则影响就大了。”
中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。
随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.8450/3.9410 3.7390/3.8200 3.7470/3.8270 3.7540/3.8400 3.7738/3.9988
周一 3.8450/3.9510 3.7490/3.8250 3.7480/3.8270 3.7650/3.8450 3.7875/4.0050
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变化 0.0000/-0.0100 -0.0100/-0.0050 -0.0010/+0.0000 -0.0110/-0.0050 -0.0137/-0.0062
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。