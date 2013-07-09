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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 16:29 BJT

欧洲汇市：数据公布前英镑持稳，但易受英国央行宽松前景打压

英镑兑美元 持稳在1.4954美元，位于周五所及四个月低点1.4855上方，但低于技术阻力位1.50。

0830GMT出炉的数据料显示英国5月工业生产按月小升0.2%。

“市场似乎预期英国数据将表现乐观。风险在于数据可能略逊于预期，英镑将因此受创，”ETX Capital的首席外汇经纪人Richard Wiltshire说。

分析师和交易员说，数据疲软对英镑的影响料将大于数据强劲，尤其是英国央行上周警告称投资者过早预期央行加息了。

部分人士表示，英镑可能下滑至3月低点1.4832美元，若跌破此处则将创下三年低点。

欧元兑英镑 持平在0.8603英镑，低于周四触及的高点0.8634。

摩根士丹利的分析师说，若有贸易逆差恶化的迹象，将给英镑构成新的压力，尤其如果是因出口疲软造成。(完)

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