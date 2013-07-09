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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 16:40 BJT

全球贵金属：7月8日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均减少

路透7月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五减少1.56%，同期全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.16%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 30,445,700.8 7月8日 30,928,840.8 7月5日 -483,140.0 -1.56%

iShares 322,631,213.1 7月8日 323,161,899.3 7月5日 -530,686.2 -0.16%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 许娜)

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