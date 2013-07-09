《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.40%，二级中长期限成交冷淡或致需求一般

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 招标品种：财政部七年期固息国债
* 金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三(10日)9:30-10:30
* 受访人数：7位（银行、券商）
* 预测区间：3.35%-3.45%
* 预测均值：3.40%（按各家机构预测值平均）
路透上海7月9日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近期银行间货币市场资金利率稳步回落，流动性向好对本期新债配置需求形成一定支撑，但近日二级市场中长期限品种成交甚为冷清，很大程度或将抑制机构的认购热情，利率预测均值落在3.40%。
不过亦有交易员表示，国债期货有望于年内推出，由于七年期国债属于可交割品种，所以不排除这一因素可能会扰动部分机构债券配置策略。
“二级长端不活跃，长债现在属于僵尸券，七年期主要还是靠配置盘，”华南一银行交易员表示，目前流动性还算可以，但是短期资金面担忧难以消除，所以预计招标也就是贴近甚至略高于二级市场。
中国银行间市场周二回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.4185%；二级市场目前剩余期限约6.7808年的固息国债130008券收益率 上一交易日收报3.3947%。
中国证监会上周五宣布，批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右，这意味着国债期货时隔18年之后，有望在年内正式重返中国资本市场。
三个月期Shibor利率基准仍处于较高水平，致当前同期浮息债收益好于固息债，中国国家开发银行 周二招标发行的Shibor浮息金融债受到部分机构的青睐，各品种利差均低于二级市场水平。
明日招标新债为为财政部今年第15期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。7月11日开始计息，7月11日至7月15日进行分销，7月17日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。