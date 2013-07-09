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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中美战略对话料助推中间价小幅上扬

* 人民币即期微幅上扬
    * 中间价走升，仍相对持稳
    * 短期汇率可能仍在6.12-14元之间，交投谨慎
    * 中国CPI和PPI等宏观数据对即期市场影响有限

 (新增最新报价)
    路透北京7月9日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收扬，幅度弱于中间价升幅
。隔夜美元指数高位小幅回落，人民币中间价顺势上升77个点子，但市场反映并不明显，多
空双方表现均很谨慎。
    
    交易人士称，整体市场基本平稳，中间价并未显露有贬值的迹象，客盘在主导市场行情
。后期人民币汇率升贬值预期分化仍在持续，整个交易区间将大致维持在6.12-6.14元间，
客盘结购汇相对均衡。
    
    “市场很安静，没有明确的方向，还是要看老大（央行）要往哪里走。”上海一外资行
交易员称。
    
    不过一家国有大行交易员指出，近期中间价持稳，对市场交易价格的指导意义弱化，有
时甚至出现中间价和市场价反向的情况，市场反而对CNH的价格相对敏感，交易者试图从CNH
的走向中看出人民币汇率未来走向的蛛丝马迹。不过，由于CNH和境内市场间的价差比较小
，且监管层政策收紧，最近跨市场套利的盘子非常小。
    
    他称，目前汇市处于相对脆弱的平衡格局，底子比较薄，这也是对后市看法分歧比较大
的一个反映。中国CPI和PPI数据对人民币的即期市场影响有限；相较之下，进出口、贸易顺
差的状况以及银行间结售汇数据对汇市走向有更强的指引。

    对于未来走势，多数交易员认为，考虑到即将召开的中美战略对话，人民币中间价可能
在维稳的基础上小幅上扬，受此影响，人民币市场价格亦可能小幅上扬，但幅度有限，毕竟
中国经济的基本面不支持人民币大幅升值。
    
    “后期（人民币汇率）朝升值的可能性更大，支持升值的因素更多一点。”上海一股份
制行交易员称。
    
    多位美国官员周一表示，美国和中国本周将举行的战略与经济高层对话，预料将让美国
有机会评估北京新领导班子及其有关经济改革的评论。 
    
    中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，
预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显
示整体经济的需求依然疲弱。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1295        6.1337    0.07%
                     中间价                6.1730        6.1807    0.12%
               成交额                     167亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.74% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        48          6.1274    6.1322
               2013年来即期升贬值幅度       1.64%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,200                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:50               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2880/10      6.2980       
                        CNH即期           6.1339/62      6.1358       
    东京汇市美元兑一揽子货币周二持稳，其全面涨势不变，因市场继续关注美联储或削减
购债计划的举动。 
            
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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