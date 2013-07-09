更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中美战略对话料助推中间价小幅上扬

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 人民币即期微幅上扬 * 中间价走升，仍相对持稳 * 短期汇率可能仍在6.12-14元之间，交投谨慎 * 中国CPI和PPI等宏观数据对即期市场影响有限 (新增最新报价) 路透北京7月9日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收扬，幅度弱于中间价升幅 。隔夜美元指数高位小幅回落，人民币中间价顺势上升77个点子，但市场反映并不明显，多 空双方表现均很谨慎。 交易人士称，整体市场基本平稳，中间价并未显露有贬值的迹象，客盘在主导市场行情 。后期人民币汇率升贬值预期分化仍在持续，整个交易区间将大致维持在6.12-6.14元间， 客盘结购汇相对均衡。 “市场很安静，没有明确的方向，还是要看老大（央行）要往哪里走。”上海一外资行 交易员称。 不过一家国有大行交易员指出，近期中间价持稳，对市场交易价格的指导意义弱化，有 时甚至出现中间价和市场价反向的情况，市场反而对CNH的价格相对敏感，交易者试图从CNH 的走向中看出人民币汇率未来走向的蛛丝马迹。不过，由于CNH和境内市场间的价差比较小 ，且监管层政策收紧，最近跨市场套利的盘子非常小。 他称，目前汇市处于相对脆弱的平衡格局，底子比较薄，这也是对后市看法分歧比较大 的一个反映。中国CPI和PPI数据对人民币的即期市场影响有限；相较之下，进出口、贸易顺 差的状况以及银行间结售汇数据对汇市走向有更强的指引。 对于未来走势，多数交易员认为，考虑到即将召开的中美战略对话，人民币中间价可能 在维稳的基础上小幅上扬，受此影响，人民币市场价格亦可能小幅上扬，但幅度有限，毕竟 中国经济的基本面不支持人民币大幅升值。 “后期（人民币汇率）朝升值的可能性更大，支持升值的因素更多一点。”上海一股份 制行交易员称。 多位美国官员周一表示，美国和中国本周将举行的战略与经济高层对话，预料将让美国 有机会评估北京新领导班子及其有关经济改革的评论。 中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响， 预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显 示整体经济的需求依然疲弱。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1295 6.1337 0.07% 中间价 6.1730 6.1807 0.12% 成交额 167亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 48 6.1274 6.1322 2013年来即期升贬值幅度 1.64% 1年期美元/人民币掉期升水 1,200 离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日 1年期NDF 6.2880/10 6.2980 CNH即期 6.1339/62 6.1358 东京汇市美元兑一揽子货币周二持稳，其全面涨势不变，因市场继续关注美联储或削减 购债计划的举动。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。