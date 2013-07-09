中国债市：中长期利率债收益率小幅上行，因部分机构获利回吐意愿趋强

路透北京7月9日 - 中国银行间债市周二中长期利率债走势偏弱。交易员认为，经过前期收益率连续下行后，有些机构获利回吐的意愿趋强；而今日公布的6月CPI和PPI数据并未对市场带来明显方向性影响。

“主要是前期降幅比较大的金融债3-5年期，收益率反弹相对更明显一点，不过也在5个点(bp)以内。10年国债成交在3.54%，(收益率)也上来一些。我觉得还是获利回吐吧，资金还是很宽裕的，别的倒没什么。”上海一银行交易员称。

中国银行间市场周二回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。

当前国债仍存在倒挂问题，对此上述交易员认为，隔夜回购利率是短债一个比较重要的定价参考，如果隔夜利率下不去，短债收益率可能就在这个位置了。

“还有一个可能是，反应大家对下半年资金的一个预期，大家觉得货币可能偏紧，资金价格就在这个位置盘整了，所以短债收益也就在这个位置。”她说。

随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。

剩余期限约4.5095年的国开行固息债130203券最新报价 在4.10%/4.07%，上日尾盘为4.0790%/4.0200%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2509 3.6079

上日 3.2507 3.6684

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.6964/3.6227 国债参考率报价 3.3927/3.3264 金融债参考率报价 3.8878/3.8189 (完)

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