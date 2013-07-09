中国债市：中长期利率债收益率小幅上行，因部分机构获利回吐意愿趋强

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透北京7月9日 - 中国银行间债市周二中长期利率债走势偏弱。交易员认为，经过前期收益率连续下行后，有些机构获利回吐的意愿趋强；而今日公布的6月CPI和PPI数据并未对市场带来明显方向性影响。
“主要是前期降幅比较大的金融债3-5年期，收益率反弹相对更明显一点，不过也在5个点(bp)以内。10年国债成交在3.54%，(收益率)也上来一些。我觉得还是获利回吐吧，资金还是很宽裕的，别的倒没什么。”上海一银行交易员称。
中国银行间市场周二回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。
当前国债仍存在倒挂问题，对此上述交易员认为，隔夜回购利率是短债一个比较重要的定价参考，如果隔夜利率下不去，短债收益率可能就在这个位置了。
“还有一个可能是，反应大家对下半年资金的一个预期，大家觉得货币可能偏紧，资金价格就在这个位置盘整了，所以短债收益也就在这个位置。”她说。
随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。
剩余期限约4.5095年的国开行固息债130203券最新报价 在4.10%/4.07%，上日尾盘为4.0790%/4.0200%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.2509 3.6079
上日 3.2507 3.6684
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.6964/3.6227 国债参考率报价 3.3927/3.3264 金融债参考率报价 3.8878/3.8189 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。