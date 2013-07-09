更新版 1-中国货币市场：主要回购利率跌势趋稳，财政缴款为短期干扰因素

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(更新收盘报价等)
路透上海7月9日 - 中国银行间市场周二回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。
他们并表示，部分大行资金拆出意愿有所降低，显示机构短期流动性心态仍显谨慎。虽说目前央行公开市场依旧维持零操作，但市场对央行操作态度甚为关注。
“钱还是能借到，但是没那几天好借了，”华北地区一银行交易员称，“一大早出钱的还比较多，后来大行就不愿意出钱了”。
他进一步表示，从机构借钱的整体情况来看，14天以内资金需求比较多，可能与不少机构财政缴款陆续开始走款有很大关系，再加上据说周五还有部分大行分红，流动性仍旧疑虑比较多。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。
上海一银行交易员表示，目前资金利率高位回落已经维持一段时间，但是短期之内资金面仍需进一步观察，虽说国库现金定存对流动性有一定补充，但周四央行公开市场如何操作可能更加重要。
中国财政部近两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元，六个月和三个月品种各半，具体操作时间分别为7月11日和7月18日。
随着资金面持续向好，市场上对于中国央行恢复公开市场操作的预期有所抬头，不过周二公开市场仍继续暂停操作，延续此前两周以来的态势；尽管月初存款准备金例行调整的考验已过，但年中财税缴款还在进行中，流动性仍面临一些压力，央行因此谨慎应对。
今日银行间市场质押式回购总成交量5,455.99亿元，较上日的5,745.38亿元小幅下滑约5%；其中隔夜品种成交4,240.32亿元，上日为3,815.47亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2509 3.2507 +0.02 4,240.32
七天 3.6079 3.6684 -6.05 708.84
14天 3.6478 3.6803 -3.25 296.57 上海证交所质押式回购利率
一天 1.6350 3.1300 -149.50 --
七天 2.6100 2.6350 -2.50 --
14天 3.5000 3.5000 +0.00 -- 回购定盘利率
隔夜 3.2960 3.3100 -1.40 --
七天 3.6000 3.6600 -6.00 --
14天 3.6300 3.6817 -5.17 -- Shibor
隔夜 3.2490 3.2560 -0.70 --
七天 3.5960 3.6560 -6.00 --
三个月 4.7230 4.7940 -7.10 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 吴芳/康熙泽; 审校 林高丽)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。