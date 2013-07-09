台湾汇市：台币兑美元收升创一周高位，跟进韩元涨势且央行尾盘放手

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 外资买卖都有 * 出口商抛汇动量能较上日少 * 央行尾盘放手 * 明天先看30-30.12关卡 路透台北7月9日 - 台币兑美元 周二收升2.22角，创一周来高位。随着国际美 元升势趋缓，亚币中韩元录得五个月来最好表现，尾盘央行放手下，台币汇价收在一周来的 高位。 交易员表示，今日出口商抛汇的实质需求并不大，外资则是买卖都有，成交量较昨日明 显清淡许多。交易员更表示，尾盘央行放手让台币汇价自然收升，台北外汇中心台币兑美元 收盘价在30.120，甚至比元太外汇中心的30.126更低。 “这应该是代表央行属意的区间出来了，大概就是30-30.3。”一位本地银行的交易员 称。 交易员也表示，台币上日收盘价30.342，这也是今天的日高。央行选择此时尾盘放手， 颇有给予市场讯号的意味。明日台币兑美元实质交易区间先看30-30.1。 也有小型银行交易员认为，明日盘初台币测试30.080的机会蛮高的，若一旦突破，则有 可能再往29.950寻求支撑。但也要国际消息面配合才行。 台币终场收升2.22角报30.120，是7月2日以来的高位，当日也收在30.120。不计央行开 盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.08-30.13，上日则在30.12-30.15。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超50.06亿台币，上日修正后 为卖超62.12亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则在价平 附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.090/30.120左右，上日则收在3 0.080。 韩国韩元周二录得五个月来最好表现，受惠于出口商需求，韩元领涨新兴亚币，因投资 者回补空头仓位且大多数地区股市上涨。 本周重要的数据及事件包括: 周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。 周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。 周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.120 30.342 30.083-30.342 30.342 5.37 8.58 元太外汇经纪公司 30.126 30.180 30.083-30.180 30.180 2.38 3.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.015/0.030 美元/台币六个月期 -0.075/-0.050 -0.065/-0.035 (完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。