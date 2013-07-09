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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 17:17 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升创一周高位，跟进韩元涨势且央行尾盘放手

* 外资买卖都有
    * 出口商抛汇动量能较上日少
    * 央行尾盘放手
    * 明天先看30-30.12关卡

    路透台北7月9日 - 台币兑美元 周二收升2.22角，创一周来高位。随着国际美
元升势趋缓，亚币中韩元录得五个月来最好表现，尾盘央行放手下，台币汇价收在一周来的
高位。
    
    交易员表示，今日出口商抛汇的实质需求并不大，外资则是买卖都有，成交量较昨日明
显清淡许多。交易员更表示，尾盘央行放手让台币汇价自然收升，台北外汇中心台币兑美元
收盘价在30.120，甚至比元太外汇中心的30.126更低。
    
    “这应该是代表央行属意的区间出来了，大概就是30-30.3。”一位本地银行的交易员
称。
    
    交易员也表示，台币上日收盘价30.342，这也是今天的日高。央行选择此时尾盘放手，
颇有给予市场讯号的意味。明日台币兑美元实质交易区间先看30-30.1。
    
    也有小型银行交易员认为，明日盘初台币测试30.080的机会蛮高的，若一旦突破，则有
可能再往29.950寻求支撑。但也要国际消息面配合才行。
                     
    台币终场收升2.22角报30.120，是7月2日以来的高位，当日也收在30.120。不计央行开
盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.08-30.13，上日则在30.12-30.15。    
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超50.06亿台币，上日修正后
为卖超62.12亿。 
 
       
   海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则在价平
附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.090/30.120左右，上日则收在3
0.080。    
    
    韩国韩元周二录得五个月来最好表现，受惠于出口商需求，韩元领涨新兴亚币，因投资
者回补空头仓位且大多数地区股市上涨。 
    
    本周重要的数据及事件包括:    
    周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。
    周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。
    周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。          
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                           亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.120      30.342    30.083-30.342   30.342    5.37    8.58
                                                                          
 元太外汇经纪公司  30.126      30.180    30.083-30.180   30.180     2.38   3.66
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期          0.000/0.015         0.015/0.030
 美元/台币六个月期          -0.075/-0.050      -0.065/-0.035
 (完)

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