台湾汇市：台币兑美元收升创一周高位，跟进韩元涨势且央行尾盘放手

* 外资买卖都有 * 出口商抛汇动量能较上日少 * 央行尾盘放手 * 明天先看30-30.12关卡 路透台北7月9日 - 台币兑美元 周二收升2.22角，创一周来高位。随着国际美 元升势趋缓，亚币中韩元录得五个月来最好表现，尾盘央行放手下，台币汇价收在一周来的 高位。 交易员表示，今日出口商抛汇的实质需求并不大，外资则是买卖都有，成交量较昨日明 显清淡许多。交易员更表示，尾盘央行放手让台币汇价自然收升，台北外汇中心台币兑美元 收盘价在30.120，甚至比元太外汇中心的30.126更低。 “这应该是代表央行属意的区间出来了，大概就是30-30.3。”一位本地银行的交易员 称。 交易员也表示，台币上日收盘价30.342，这也是今天的日高。央行选择此时尾盘放手， 颇有给予市场讯号的意味。明日台币兑美元实质交易区间先看30-30.1。 也有小型银行交易员认为，明日盘初台币测试30.080的机会蛮高的，若一旦突破，则有 可能再往29.950寻求支撑。但也要国际消息面配合才行。 台币终场收升2.22角报30.120，是7月2日以来的高位，当日也收在30.120。不计央行开 盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在30.08-30.13，上日则在30.12-30.15。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超50.06亿台币，上日修正后 为卖超62.12亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则在价平 附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.090/30.120左右，上日则收在3 0.080。 韩国韩元周二录得五个月来最好表现，受惠于出口商需求，韩元领涨新兴亚币，因投资 者回补空头仓位且大多数地区股市上涨。 本周重要的数据及事件包括: 周三:中国公布6月进出口贸易数据;美联储公开市场委员会(FOMC)公布会议记录。 周四:韩国央行公布利率决议;美国公布一周请领失业金数据。 周五:美国公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.120 30.342 30.083-30.342 30.342 5.37 8.58 元太外汇经纪公司 30.126 30.180 30.083-30.180 30.180 2.38 3.66 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.015/0.030 美元/台币六个月期 -0.075/-0.050 -0.065/-0.035 (完)