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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 17:27 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超3.5亿台币

路透台北7月9日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       14.50       11.00       +3.50
     证券业        8.00       11.50       -3.50

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