重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.40%，二级中长期限成交冷淡或致需求一般

* 招标品种：财政部七年期固息国债

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(10日)9:30-10:30

* 受访人数：7位（银行、券商）

* 预测区间：3.35%-3.45%

* 预测均值：3.40%（按各家机构预测值平均）

路透上海7月9日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近期银行间货币市场资金利率稳步回落，流动性向好对本期新债配置需求形成一定支撑，但近日二级市场中长期限品种成交甚为冷清，很大程度或将抑制机构的认购热情，利率预测均值落在3.40%。

不过亦有交易员表示，国债期货有望于年内推出，由于七年期国债属于可交割品种，所以不排除这一因素可能会扰动部分机构债券配置策略。

“二级长端不活跃，长债现在属于僵尸券，七年期主要还是靠配置盘，”华南一银行交易员表示，目前流动性还算可以，但是短期资金面担忧难以消除，所以预计招标也就是贴近甚至略高于二级市场。

中国银行间市场周二回购利率 跌势趋稳。交易员表示，市场流动性整体仍旧较为宽松，但与前几日相比，隔夜与七天等期限品种需求略有增加，考虑到短期之内财政缴款因素的干扰，流动性担忧难消。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在3.4185%；二级市场目前剩余期限约6.7808年的固息国债130008券收益率 上一交易日收报3.3947%。

中国证监会上周五宣布，批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右，这意味着国债期货时隔18年之后，有望在年内正式重返中国资本市场。

三个月期Shibor利率基准仍处于较高水平，致当前同期浮息债收益好于固息债，中国国家开发银行 周二招标发行的Shibor浮息金融债受到部分机构的青睐，各品种利差均低于二级市场水平。