版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 17:46 BJT

台湾金融：研拟免除外资投资宝岛债登记程序，并开放证券商任外资保管机构

路透台北7月9日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，将研拟开放证券商担任外资的保管机构，并免除外资投资外币计价债券及基金时登记的程序，希望借此扩大台湾债券及基金市场。

该会研拟修正〞华侨及外国人投资证券管理办法〞，针对外资在台湾投资外币(含人民币)计价债券或外币计价基金可以免除办理外资登记及指定保管机构。

金管会证期局副局长张丽真在记者会上表示，法令修正后，预期可以扩大外资参与台湾的债券跟基金市场，主要是因为简化外资投资国际债券程序及成本，可以增进外资投资债券意愿，也可以将台湾投信基金的销售对象由本地投资人扩及外资，有利资产管理业国际销售。

〞修正以后，外资来投资成本、时间、效益都可以提升。〞张丽真说。

此外，开放证券商得以担任外资保管机构，则令外资在台湾投资时，能有更多元选择，也增加了证券商的业务范围及实质收益。(完) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐