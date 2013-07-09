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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 18:32 BJT

全球乳业：达能与合生元宣布对中国婴幼儿奶粉产品降价

路透香港7月9日 - 法国食品巨头达能 表示，已将在中国出售的婴幼儿配方奶粉价格最高下调20%，此前中国开始调查乳品行业是否存在价格操纵和垄断行为。

达能称，旗下多美滋婴幼儿食品有限公司“高度重视并全力配合”中国发改委的调查。从7月9日起其主要产品售价下调5-20%。

7月3日该公司已表达降价意愿，当时未宣布调价幅度。

另一家受到调查的婴幼儿乳企合生元 称，将提供一系列顾客回馈，确保客户在零售价格基础上享受“约11%”的折扣。

达能竞争对手雀巢 上周已宣布主要婴儿食品平均降价11%，并承诺一年内新产品不涨价。

虽然乳企降价，中国当局的调查仍在继续进行，分析师称或有企业遭到罚款，且当局可能加强对婴幼儿奶粉进口的管理。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)

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