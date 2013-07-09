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债券 | 2013年 7月 9日 星期二 17:51 BJT

路透基点：云贵铁路云南取得242亿元人民币巨额融资--RLPC

路透7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云贵铁路云南公司已与中国四家银行签属242亿元人民币(39.5亿美元)巨额融资，用于建设云贵铁路云南段。

中国农业银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国工商银行四家银行的云南分行提供了该项贷款。消息人士称，中国国家开发银行和中国工商银行为牵头行。

根据地方政府报纸云南日报报导，贷款包含20年期的A部分和25年期的B部分，两部分均有六年的宽限期。贷款利率为中国人行指标利率的100%。

报导称，签约在7月1日进行。

云贵铁路连接云南省和广西省，全长710公里。云南段长度431公里，当地媒体报导，总投资超过500亿元人民币。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)

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