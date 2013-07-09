路透基点：云贵铁路云南取得242亿元人民币巨额融资--RLPC

中国农业银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国工商银行四家银行的云南分行提供了该项贷款。消息人士称，中国国家开发银行和中国工商银行为牵头行。

根据地方政府报纸云南日报报导，贷款包含20年期的A部分和25年期的B部分，两部分均有六年的宽限期。贷款利率为中国人行指标利率的100%。