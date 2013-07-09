路透基点：云贵铁路云南取得242亿元人民币巨额融资--RLPC

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云贵铁路云南公司已与中国四家银行签属242亿元人民币(39.5亿美元)巨额融资，用于建设云贵铁路云南段。
中国农业银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国工商银行四家银行的云南分行提供了该项贷款。消息人士称，中国国家开发银行和中国工商银行为牵头行。
根据地方政府报纸云南日报报导，贷款包含20年期的A部分和25年期的B部分，两部分均有六年的宽限期。贷款利率为中国人行指标利率的100%。
报导称，签约在7月1日进行。
云贵铁路连接云南省和广西省，全长710公里。云南段长度431公里，当地媒体报导，总投资超过500亿元人民币。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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