更正-路透基点：云桂铁路云南取得242亿元人民币巨额融资--RLPC

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
(更正：因译文有误，标题暨内文第一、五段应为“云桂铁路”，非“云贵铁路”)
路透7月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，云桂铁路云南公司已与中国四家银行签属242亿元人民币(39.5亿美元)巨额融资，用于建设云桂铁路云南段。
中国农业银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国工商银行四家银行的云南分行提供了该项贷款。消息人士称，中国国家开发银行和中国工商银行为牵头行。
根据地方政府报纸云南日报报导，贷款包含20年期的A部分和25年期的B部分，两部分均有六年的宽限期。贷款利率为中国人行指标利率的100%。
报导称，签约在7月1日进行。
云桂铁路连接云南省和广西省，全长710公里。云南段长度431公里，当地媒体报导，总投资超过500亿元人民币。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。