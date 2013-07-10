重温稿-台湾货币市场：短率稳于区间，央行收回隔夜游资力道不减

* 提存期初银行调度调为轻松

* 央行持续收回隔夜游资

* 短票发行量本月或减二至三成

记者 林妙容

路透台北7月9日 - 台湾银行间短率周二稳于区间底部。银行资金调度人士指出，提存期初市况平淡，各银行除例行的资金需求调度外，闲钱则依靠午后央行收回隔夜游资。市场人士指出，央行近来持续冲销隔夜资金，直接助益银行去化资金，不致在提存期初即有大幅的超额准备。

银行资金调拨人士表示，近来央行虽然在例行的三种天期存单上没有加大冲销力道，而以平稳为主，但在委由大型行库收回市场隔夜游资的力道上，和6月相比至少呈倍数成长。市场正观察央行本月中下旬的举措，以确认央行是否保持力道。

〞这几天央行都收得很乾净(隔夜游资)，我们也在想央行是什么用意。〞一位本地银行资金调度人士说。

他们指出，提存期初因银行端较为轻松面对，加上央行协助市场回收游资，使得盘面风平浪静。部分银行及金融机构则提前布局7月下旬企业股利发放高峰的资金落点。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 高达777亿台币的现金股利。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负62亿台币，累计超额准备为负86亿，加计前期1%的超额准备为967亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.425%，上日在0.380-0.500%。

**短票市场本月发行量或减少**

在短票市场方面，大型票券商交易主管指出，上月由于企业半年报的影响，带来一些发行量。但季底过后企业不再有作帐需求，以7月初企业的发行状况看来，许多企业在本月到期后没有续发计划，预估这个月或较上月发行量减少二至三成。

发票量不多意味着票券商资金缺口不大，加上银行端拆予票券商的短期资金利率维持在0.40-0.42%的低位，使得票券商不愁资金难以调度，与银行端的短票承作量少，缺口一早即弥平，利率则维持在既有区间。

〞企业的资本支出没有增加，发票量还是持续低迷...除非下半年出口订单增加，也许发票量有机会拉高。〞一位大型票券商交易员称。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日存单到期金额726亿台币，共发行731亿台币存单，存单发行余额增5亿台币。

本周央行存单到期总金额为1兆776.5亿台币，其他交易日落点分别为周三80亿元、周四3,367.3亿元以及周五的3,578亿元。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平上日。券商资金调度人士认为，由于台湾债市殖利率持续扬升，券商交易部位降低、资金需求随之减少，RP券源更形紧俏，料近期RP利率仍将持稳区间低位。

他们表示，目前券源短缺情况依旧，普遍以到期续作为主，而投信及寿险端承作RP需求仍强，预估RP成交区间低位的比重有望陆续提高。后续市场关注央行的冲销态度，若市场资金持续偏滥，不排除再调降RP利率以降低筹资成本。

“券少，投信都要提早预约。”一位证券商交易员说。

票券市场人士也指出，目前市场资金还是宽松，且债市市况欠佳持续发酵，现货部位压力提高，因此倾向调降筹资成本，明天将再调降一个月公司债RP利率1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。