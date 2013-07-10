重温稿-台湾货币市场：短率稳于区间，央行收回隔夜游资力道不减

* 提存期初银行调度调为轻松
* 央行持续收回隔夜游资
* 短票发行量本月或减二至三成
记者 林妙容
路透台北7月9日 - 台湾银行间短率周二稳于区间底部。银行资金调度人士指出，提存期初市况平淡，各银行除例行的资金需求调度外，闲钱则依靠午后央行收回隔夜游资。市场人士指出，央行近来持续冲销隔夜资金，直接助益银行去化资金，不致在提存期初即有大幅的超额准备。
银行资金调拨人士表示，近来央行虽然在例行的三种天期存单上没有加大冲销力道，而以平稳为主，但在委由大型行库收回市场隔夜游资的力道上，和6月相比至少呈倍数成长。市场正观察央行本月中下旬的举措，以确认央行是否保持力道。
〞这几天央行都收得很乾净(隔夜游资)，我们也在想央行是什么用意。〞一位本地银行资金调度人士说。
他们指出，提存期初因银行端较为轻松面对，加上央行协助市场回收游资，使得盘面风平浪静。部分银行及金融机构则提前布局7月下旬企业股利发放高峰的资金落点。
台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电 高达777亿台币的现金股利。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为负62亿台币，累计超额准备为负86亿，加计前期1%的超额准备为967亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.425%，上日在0.380-0.500%。
**短票市场本月发行量或减少**
在短票市场方面，大型票券商交易主管指出，上月由于企业半年报的影响，带来一些发行量。但季底过后企业不再有作帐需求，以7月初企业的发行状况看来，许多企业在本月到期后没有续发计划，预估这个月或较上月发行量减少二至三成。
发票量不多意味着票券商资金缺口不大，加上银行端拆予票券商的短期资金利率维持在0.40-0.42%的低位，使得票券商不愁资金难以调度，与银行端的短票承作量少，缺口一早即弥平，利率则维持在既有区间。
〞企业的资本支出没有增加，发票量还是持续低迷...除非下半年出口订单增加，也许发票量有机会拉高。〞一位大型票券商交易员称。
30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，0.69%以较长天期及免保票为主。
台湾央行今日存单到期金额726亿台币，共发行731亿台币存单，存单发行余额增5亿台币。
本周央行存单到期总金额为1兆776.5亿台币，其他交易日落点分别为周三80亿元、周四3,367.3亿元以及周五的3,578亿元。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率大致持平上日。券商资金调度人士认为，由于台湾债市殖利率持续扬升，券商交易部位降低、资金需求随之减少，RP券源更形紧俏，料近期RP利率仍将持稳区间低位。
他们表示，目前券源短缺情况依旧，普遍以到期续作为主，而投信及寿险端承作RP需求仍强，预估RP成交区间低位的比重有望陆续提高。后续市场关注央行的冲销态度，若市场资金持续偏滥，不排除再调降RP利率以降低筹资成本。
“券少，投信都要提早预约。”一位证券商交易员说。
票券市场人士也指出，目前市场资金还是宽松，且债市市况欠佳持续发酵，现货部位压力提高，因此倾向调降筹资成本，明天将再调降一个月公司债RP利率1个基点。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，0.65%成交较少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.66%，上日亦同。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/林高丽)