路透基点：中国燃气1亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司1亿美元七年期贷款案于今日启动。

澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，二者已承销这笔贷款。

该贷款平均期限为4.25年。

承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。

银行说明会定于7月23日在香港、7月24日在台北举行。回复截止日期为8月9日。

一如之前的报导，此次贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。

在A/B两部分贷款的框架下，借款人将与一家多边发展银行签署单一的贷款协议。该多边发展银行承贷A部分贷款，并将B部分贷款出售给参贷行。这家发展银行仍是名义上的贷款方，贷款均通过该行发放；可一旦出现违约，其他参贷行将没有向其追偿的权利。

中国燃气4月时签署了4.5亿美元三年期贷款协议。此贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%；B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。最高前端费用为120个基点。

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气，该公司股东股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。

截至7月9日，中国燃气的市值为48.7亿美元。(完)