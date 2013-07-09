路透基点：中国燃气1亿美元贷款案启动--RLPC

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透香港7月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股有限公司1亿美元七年期贷款案于今日启动。
澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行兼簿记行，二者已承销这笔贷款。
该贷款平均期限为4.25年。
承贷3,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，综合收益240个基点，费用119个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益235个基点，费用97个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用76个基点。
银行说明会定于7月23日在香港、7月24日在台北举行。回复截止日期为8月9日。
一如之前的报导，此次贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。
在A/B两部分贷款的框架下，借款人将与一家多边发展银行签署单一的贷款协议。该多边发展银行承贷A部分贷款，并将B部分贷款出售给参贷行。这家发展银行仍是名义上的贷款方，贷款均通过该行发放；可一旦出现违约，其他参贷行将没有向其追偿的权利。
中国燃气4月时签署了4.5亿美元三年期贷款协议。此贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%；B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。最高前端费用为120个基点。
中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气，该公司股东股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。
截至7月9日，中国燃气的市值为48.7亿美元。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。