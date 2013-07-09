券商观点：中国有需要降低存款准备金率以纾缓资本外流压力--里昂

路透香港7月9日 - 券商里昂周二称，中国有需要降低存款准备金流以纾缓资本外流压力，不排除股市短期反弹，惟中国经济减速有可能持续至明年，因此建议投资者采取由下而上的投资策略。

里昂中国研究部董事总经理张耀昌在记者会上称，过去赖以信贷带动投资的经济增长模式效用减退，且中国今年7.5%的GDP增长目标过高，很大机会不会达标。面对经济放缓引发资本外流，预料下半年中国有1-2次下调存款准金率。

“暂时看不到股市上升的原因，除非中国采取政策去改善资本外流和经济下滑。”他说﹐预期三季末中国领导层将采取应对措施，令股市短期可望出现反弹。

不过他指出，中国将展开经济改革，而任何改革都会对经济造成巨大影响，并预计中国经济减速情况有可能持续至明年。

虽然股市估值便宜，但张耀昌认为，随着经济放缓，企业盈利亦会向下，估值高低与否投资者仍会看淡股票，亦没有理由去拥有中国股票。不过，投资者仍可以实行由下而上的投资策略，从中挑选个别优质股票。

该行建议投资者吸纳一些同时面向环球经济的股份，如国泰航空 、携程 、联想集团 ；其他首选股尚有中国移动 、华润置地 、恒安 、新秀丽 。（完）