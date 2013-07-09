券商观点：中国有需要降低存款准备金率以纾缓资本外流压力--里昂

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透香港7月9日 - 券商里昂周二称，中国有需要降低存款准备金流以纾缓资本外流压力，不排除股市短期反弹，惟中国经济减速有可能持续至明年，因此建议投资者采取由下而上的投资策略。
里昂中国研究部董事总经理张耀昌在记者会上称，过去赖以信贷带动投资的经济增长模式效用减退，且中国今年7.5%的GDP增长目标过高，很大机会不会达标。面对经济放缓引发资本外流，预料下半年中国有1-2次下调存款准金率。
“暂时看不到股市上升的原因，除非中国采取政策去改善资本外流和经济下滑。”他说﹐预期三季末中国领导层将采取应对措施，令股市短期可望出现反弹。
不过他指出，中国将展开经济改革，而任何改革都会对经济造成巨大影响，并预计中国经济减速情况有可能持续至明年。
虽然股市估值便宜，但张耀昌认为，随着经济放缓，企业盈利亦会向下，估值高低与否投资者仍会看淡股票，亦没有理由去拥有中国股票。不过，投资者仍可以实行由下而上的投资策略，从中挑选个别优质股票。
该行建议投资者吸纳一些同时面向环球经济的股份，如国泰航空 、携程 、联想集团 ；其他首选股尚有中国移动 、华润置地 、恒安 、新秀丽 。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。