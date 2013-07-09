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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 18:25 BJT

两岸金融：台湾永丰金称旗下银行南京子行获准筹设，将成为大陆首家台资银行子行

路透台北7月9日 - 台湾永丰金控 周二称，旗下永丰银行申请于南京市设立子银行，已于昨日获得中国银监会通知，批准永丰银行在南京市筹建外商独资银行，资本额为20亿元人民币。

永丰银行今日发布新闻稿表示，将依大陆地区相关规定，于当地设立筹备小组，展开各项工作，并预定将于六个月内完成筹建，申请验收及正式开业。

除了南京子行外，旗下永丰金证券也将与厦门金圆投资集团旗下厦门市金财投资合资申请大陆证券公司，并决议申请福建地区的全牌照合资券商资格。

永丰金控今日收涨0.72%，报14.05台币；台股加权指数 则收涨1.08%，报7,971.18点。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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