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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 18:55 BJT

台湾金融：金管会将放宽保险业投资公办都市更新案

路透台北7月9日 - 为配合政府推动引进民间资金投资公共建设，台湾金管会副主委王俪玲周二表示，研议开放符合一定资格的保险业得投资公办都市更新案。

王俪玲今天在一场记者会做出以上表示。她并指出，保险公司应符合资本适足率(RBC)200%以上、内稽内控没有重大缺失等资格，才得以向金管会申请投资公办都更案。

“本次开放以公办都更案为限，财政部目前有规画七大都更案”她说。

她认为，为鼓励保险业积极参与财政部公办都市更新案件招商，已研议规划开放符合资格的保险业得投资并担任符合特定条件公办都市更新案实施者。

台湾国泰金控 旗下国泰人寿先前指出，寿险业明年将会积极参与投资公共建设，目前国寿参与的公共建设案投资报酬率皆逾5%。

金管会去年底推出一系列措施，包括调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%，限制业者投入房市。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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