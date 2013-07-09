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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 18:58 BJT

国际油市：燃料油现货价差下滑，因基本面偏弱

路透新加坡7月9日 - 亚洲指标级船用燃料油现货价差周二下滑，因供给增加和地区需求不振而承压。

新加坡380-CST燃料油现货价差报每吨贴水2.55美元，较上日下降1.76美元。

市场走势很大程度上是受到周二的6万吨380-CST燃料油交易(装载期为7月24-8月8日)主导。该交易按每吨较新加坡报价贴水2.50美元成交。

即期跨月价正价差报每吨3美元，高于上日的1.50美元。

BP从Mercuria买入25,000吨7月24-28日装载的180-cst燃料油，价格为每吨604美元。

嘉能可向维多公司售出6万吨7月24-28日、7月29-8月2日和8月4-8日装载的380-cst燃料油。这些船货按每吨较新加坡报价贴水2.50美元成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)

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