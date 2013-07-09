香港个股：周大福首季同店销售增长48%，受黄金产品带动

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透香港7月9日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 周二公布，2013/14年度首季的整体同店销售按年增长48%，主要受惠于黄金产品销售增加。
周大福在联交所的声明并称，首季度的营业额按年增长63%，其中黄金产品占总营业额的69%，主要由于金价自4月以来大幅下跌，带动黄金产品销售增加，不过由于产品的组合改变，根据管理层评估，首季度毛利率下跌约3%。
周大福执行董事黄绍基在电话会议上称，“在中长期来说，对消费市场是审慎乐观和正面的。”
近期黄金价格波幅不断扩大，金价此前跌至2010年以来最低点后反弹，周大福表示，于可见将来会维持金存货的对冲比率于约70%的稳定水平。
金价今年迄今已跌近30%，上周后期再度承压，因美国就业数据强劲引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前撤出购债的忧虑。但金价现已连涨两天，因美元由三年高点回落，且有一些黄金低接买盘介入。中国周二公布6月通胀率上升幅度高于预期，亦协助支撑金价。
周大福于首季度净开设20个零售点，截至6月底止零售点总数为1,856个。
该股今天收升0.5%，报8.11港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 杜斯琪; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。