香港个股：周大福首季同店销售增长48%，受黄金产品带动

路透香港7月9日 - 香港珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司 周二公布，2013/14年度首季的整体同店销售按年增长48%，主要受惠于黄金产品销售增加。

周大福在联交所的声明并称，首季度的营业额按年增长63%，其中黄金产品占总营业额的69%，主要由于金价自4月以来大幅下跌，带动黄金产品销售增加，不过由于产品的组合改变，根据管理层评估，首季度毛利率下跌约3%。

周大福执行董事黄绍基在电话会议上称，“在中长期来说，对消费市场是审慎乐观和正面的。”

近期黄金价格波幅不断扩大，金价此前跌至2010年以来最低点后反弹，周大福表示，于可见将来会维持金存货的对冲比率于约70%的稳定水平。

金价今年迄今已跌近30%，上周后期再度承压，因美国就业数据强劲引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前撤出购债的忧虑。但金价现已连涨两天，因美元由三年高点回落，且有一些黄金低接买盘介入。中国周二公布6月通胀率上升幅度高于预期，亦协助支撑金价。

周大福于首季度净开设20个零售点，截至6月底止零售点总数为1,856个。

该股今天收升0.5%，报8.11港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 杜斯琪; 审校 雷美珍/杨淑祯)