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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 19:09 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差续跌，受泰国出口增多打压

路透新加坡7月9日 - 周二亚洲柴油裂解价差续跌，消息人士称，因更多来自泰国的柴油进入现货市场，此前印度的出口船货已然增加。

路透数据显示，8月柴油裂解价差下跌0.42美元至每桶较迪拜原油溢价17.93美元。

行业消息人士称，Thai Oil进行年内首次柴油出售活动，因炼厂检修结束，这可能令柴油市场承压。

泰国一消息人士称，“第三季还是雨季，所以国内需求减少。”

消息人士还称，Thai Oil可能在第三季定期出口柴油。

泰国炼厂IRPC求售两批含硫0.5%的柴油，每船数量均在7,000至10,000吨。另有一批柴油含硫0.25%，数量相似。

行业消息人士称，这些船货的船期为8月。(完)

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(编译 田建华; 审校 张涛)

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