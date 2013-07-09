版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 19:20 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数降至四个月低点，受累于工业与贸易数据

路透伦敦7月9日 - 英镑贸易加权指数周二跌至四个月最低水准，此前疲弱的英国制造业和贸易数据提高了英国央行进一步放宽货币政策的可能性。

英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 跌至79.3，为3月中旬以来最低。

同时，英镑兑美元也跌至四个月低点1.4832美元；英镑兑欧元 亦触至四个月低位0.8669英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐