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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 19:34 BJT

标题新闻：美国6月NFIB小型企业信心指数较5月下跌0.9点至93.5，终止连续两个月的上涨

注：NFIB为“全美独立企业联盟”的英文简写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选

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