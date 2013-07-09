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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 19:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨至近两周高位，关注MPOB的产业报告

指标9月棕榈油合约 收高近1%，报每吨2,399林吉特(753美元)，略低于日内高位2,400林吉特(马币)。

成交量为32,508口，低于均值35,000口。盘中价格区间在2,375-2,400马币。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油期货的空头目标位仍然在每吨2,345林吉特不变，因其已经完成从7月2日低点2,324林吉特的一波反弹。

市场参与者在等待船货调查机构在周三发布7月1-10日出口数据，预计该数据将显示出口量因斋月开始前的购买而增长。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)

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