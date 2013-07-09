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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 19:50 BJT

表格：7月6日止当周美国连锁店销售较前周上升3.0%--ICSC/高盛

路透7月9日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，7月6日止当周美国连锁店销售较前周上涨3.0%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

7月 6日 565.4 2.9 3.0

6月29日 548.9 1.9 0.6

6月22日 545.8 1.6 1.1

6月15日 540.1 2.5 0.3(完) (编译 田建华; 审校 张涛)

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