国际油市：亚洲石脑油价格连续第六日上涨触及13周高位，北亚需求旺盛

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透新加坡7月9日 - 周二亚洲石脑油价格连续第六日上涨，触及13周高位每吨900美元，裂解价差反弹至每吨95.40美元，因北亚需求畅旺。
韩国的Lotte Chemical和日本的出光兴产都在求购8月船货，前者据闻已经买入一些8月下半月交付的船货，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价至少溢价5美元。
出光兴产可能已经买入25,000吨8月运抵的船货，交易商估计C&F较日本报价溢价在每吨7.00-8.00美元之间。
“石化和汽油市场的需求在支撑石脑油市场，”新加坡一交易员称，“此前所见的供应过剩开始减轻。”
不过预计市场仍将保持动荡，因围绕替代给料液化石油气(LPG)的价格存在不确定性，且一旦穆斯林斋月在8月结束，汽油需求可能减少。
汽油裂解价差为每桶11.02美元，处于两日高点。
越南Petrolimex买入3万吨92号汽油，7月下半月装运，离岸价(FOB)为每桶较新加坡报价溢价约2.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。