版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 20:19 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格连续第六日上涨触及13周高位，北亚需求旺盛

路透新加坡7月9日 - 周二亚洲石脑油价格连续第六日上涨，触及13周高位每吨900美元，裂解价差反弹至每吨95.40美元，因北亚需求畅旺。

韩国的Lotte Chemical和日本的出光兴产都在求购8月船货，前者据闻已经买入一些8月下半月交付的船货，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价至少溢价5美元。

出光兴产可能已经买入25,000吨8月运抵的船货，交易商估计C&F较日本报价溢价在每吨7.00-8.00美元之间。

“石化和汽油市场的需求在支撑石脑油市场，”新加坡一交易员称，“此前所见的供应过剩开始减轻。”

不过预计市场仍将保持动荡，因围绕替代给料液化石油气(LPG)的价格存在不确定性，且一旦穆斯林斋月在8月结束，汽油需求可能减少。

汽油裂解价差为每桶11.02美元，处于两日高点。

越南Petrolimex买入3万吨92号汽油，7月下半月装运，离岸价(FOB)为每桶较新加坡报价溢价约2.50美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐