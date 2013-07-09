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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 20:13 BJT

投行观点：Piper Jaffray将飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor) 评级上调至加码，目标价上调至18美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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