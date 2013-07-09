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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 20:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.2865   1.2869    -0.03    -2.49   1.3194
 美元/日圆                  101.11   100.95    +0.16   +16.57    86.74
 欧元/日圆                  130.08   129.91    +0.13   +13.65   114.46
 美元/瑞郎                  0.9673   0.9635    +0.39    +5.66   0.9155
 英镑/美元                  1.4868   1.4950    -0.55    -8.51   1.6251
 美元/加元                  1.0547   1.0555    -0.08    +6.31   0.9921
 澳元/美元                  0.9172   0.9133    +0.43   -11.75   1.0393
 新西兰元/美                0.7862   0.7798    +0.82    -5.08   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  92.740   92.200    +0.59    +2.90   90.130
 新西兰元/日                79.490   78.710    +0.99   -43.55  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  150.33   150.92    -0.39    +6.75   140.82
 澳元/新西兰                1.1660   1.1704    -0.38    -7.02   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日
 涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 张涛/洪曦; 审校 田建华)

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