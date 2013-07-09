版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 20:59 BJT

美国数据：7月6日止当周连锁店销售较上年同期上涨3.6%--Redbook

路透纽约7月9日 - Redbook Research周二公布的报告显示，7月6日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.6%。

2013年6月迄今连锁店销售较上年同期增长3.0%，较前月下滑0.3%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐