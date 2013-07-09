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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:50 BJT

美国热股：Barnes & Noble执行长请辞，股价盘初上涨3%

路透7月9日 - 邦诺(Barnes & Noble) 执行长William Lynch周一辞职，坦承该公司数位部门Nook未能成功抢占电子阅读器和平板电脑市场，而这也可能预示了该公司将进一步重整。

Barnes & Noble股价周二盘初上涨3%，报18.19美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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