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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:44 BJT

美国热股：美国铝业预期今年全球铝需求增长，股价盘初小跌

路透7月9日 - 美国最大铝生产企业美国铝业 周一表示，仍乐观认为今年全球铝需求将增长7%，主要受航空和商业运输业的需求提振。

美铝报告，不包括重组成本和遗留法律问题相关成本等一次性项目，第二季盈利7,600万美元，合每股盈余(EPS)0.07美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为每股盈余0.06美元。

美铝季度营收减少2%，至58.5亿美元，主要是因铝价走低，但营收超过了分析师预期的58.3亿美元。

美铝股价周二盘初下跌0.38%，报7.89美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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