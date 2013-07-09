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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:45 BJT

美国热股：BlackBerry股价小涨，此前因低迷财报而挫跌

路透7月9日 - BlackBerry 在今日的年度大会上可能面临关于其未来的严苛质疑。该公司此前公布低迷的季度财报，引发股价挫跌28%。

BlackBerry股价周二盘初上涨0.63%，报9.61美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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