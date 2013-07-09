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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:37 BJT

美国热股：惠普评级获上调，股价盘初上扬

路透7月9日 - Brean Capital的分析师将惠普(Hewlett-Packard) 的评级上调至“买进”，称惠普“在2013年下半年可以持续上行，因有增强的现金流、节省成本效益以及产品组合”。

惠普股价周二盘初上涨1.15%，报25.46美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)

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