版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 21:43 BJT

全球经济：IMF调降2013年全球经济成长预估至3.1%，称因新兴市场放缓

路透华盛顿7月9日 - 国际货币基金组织(IMF)称：

* 调降2013年全球经济成长预估至3.1%，2014年预估降至3.8%

* IMF称调降预估原因是新兴市场放缓，欧元区衰退时间较长

* IMF调降2013年发达经济体成长率预估至1.2%，预计2014年成长2.1%

* IMF调降2013年新兴市场国家成长预估至5%，预计2014年成长5.4%

* IMF调高2013年日本成长预估至2%，预计明年成长1.2%

* IMF称下行风险占主导；美国结束刺激政策可能引发金融形势趋紧(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐