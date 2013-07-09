版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:37 BJT

美国热股：IBM评级遭下调，股价盘初下跌

路透7月9日 - 根据Theflyonthewall.com，高盛分析师将IBM 评级由“买进”下调至“中性”。

IBM股价周二盘初下跌1.68%，报191.71美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐