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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:47 BJT

美国股市：开盘上涨，受围绕企业季报的乐观情绪推动

路透纽约7月9日 - 周二美国股市开盘上涨，标准普尔500指数有望连续第四日上涨，此前美国铝业的业绩在财报季伊始引发一定的乐观情绪。

道琼工业指数 上涨71.38点或0.47%，报15,296.07点；标准普尔500指数 走高9.31点或0.57%，报1,649.77点；Nasdaq指数 上涨13.7点或0.39%，报3,498.53点。(完)

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