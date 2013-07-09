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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 21:48 BJT

美国热股：Freeport获印尼批准恢复Grasberg采矿作业，股价盘初上涨

路透7月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoran Copper and Gold Inc) 周二获得印尼政府批准，将恢复在全球第二大铜矿Grasberg的地下作业。该铜矿大约两个月之前发生坑道坍塌事故，造成28人死亡。

Freeport股价周二盘初上涨1.06%，报27.75美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)

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