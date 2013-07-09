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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 22:06 BJT

美国金融：IMF首席经济学家布兰查德称美联储仍在学习如何沟通退出策略

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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