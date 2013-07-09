美国各类经济指标总览--2013/7/9

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) +0.3 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (5月) +0.1 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差450.3 (5月) 逆差401.5 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.3 (6月29日当周) 34.8 (6月22日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加109 (4月修正值) 企业库存(%) +0.3 (4月) -0.1 (3月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 91.4 (5月) 85.6 (4月修正值) 建筑许可(万户) 98.5 (5月修正值) 100.5 (4月修正值) 成屋销售(万户) 518 (5月) 497 (4月修正值) 新屋销售(万户) 47.6 (5月) 46.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (5月) +1.3 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (5月修正值) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.2 (6月) 53.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 50.9 (6月) 49.0 (5月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (4月) +0.3 (3月修正值) 进口物价(%) -0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 出口物价(%) -0.5 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。