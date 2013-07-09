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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 01:08 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.719%，投标倍数为3.35

路透华盛顿7月9日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.719 中值 0.695 低值 0.600

价格 99.721515 高值得标比率 66.85% 投标倍数 3.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,196,300 总投标 107,200,164,300 竞争性投标得标 31,870,932,000 非竞争性投标得标 29,264,300 FED附加 0 一级交易商投标 75,555,000,000 一级交易商得标 16,398,575,000 直接投标 15,520,000,000 直接得标 4,134,370,000 间接投标 15,995,900,000 间接得标 11,337,987,000 发行细节 发行日 2013/07/15 到期日 2016/07/15 CUSIP码 912828VL1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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