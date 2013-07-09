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债券 | 2013年 7月 9日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为4.08

路透华盛顿7月9日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.005 投资 0.025

价格/得标 价格 99.998056 高值得标比率 96.49% 投标倍数 4.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,333,500 总投标 142,686,398,500 竞争性投标得标 34,761,407,800 非竞争性投标得标 238,925,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/11 到期日 2013/08/08 CUSIP码 912796AV1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)

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