表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为4.08

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话

路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。