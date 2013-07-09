表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为4.08

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透华盛顿7月9日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.005 投资 0.025
价格/得标 价格 99.998056 高值得标比率 96.49% 投标倍数 4.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,333,500 总投标 142,686,398,500 竞争性投标得标 34,761,407,800 非竞争性投标得标 238,925,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/11 到期日 2013/08/08 CUSIP码 912796AV1
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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