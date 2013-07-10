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货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 22:10 BJT

表格：美国5月趸售库存较上月下降0.5%，预估为增加0.3%

路透7月10日 - 美国商务部周三公布，美国5月趸售(批发)库存较上月下降0.5%，降幅为2011年9月以来最大，预估为增加0.3%，4月修定后为回落0.1%(前值为增长0.2%)。

5月耐久财库存降幅为0.3%，为2009年12月以来最大。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 5月 4月 前值 13年5月/12年5月 整体库存 -0.5 -0.1 0.2 3.3 耐久财(耐用品) -0.3 0.1 0.2 4.8

汽车 　持平 2.7 1.9 -0.3

专业设备 0.3 -0.4 -0.3 6.2

电脑设备 0.2 0.8 0.8 11.3

机械 -0.7 -0.4 unch 9.1

非耐久财 -0.8 -0.3 0.1 1.0

石油 0.7 -0.5 -0.1 -5.2

整体销售 1.6 0.7 0.5 4.1

耐久财 0.3 1.4 1.6 3.7

汽车 3.0 0.7 2.9 7.0

专业设备 -0.1 0.7 0.8 1.1

电脑设备 0.3 1.5 1.6 -0.1

机械 0.4 4.9 5.0 9.6

非耐久财 2.8 0.2 -0.5 4.3

石油 1.1 -2.4 -2.7 -4.3 (以10亿美元计) 5月 4月 前值 12年5月 库存 500.87 503.45 504.80 484.87 耐久财(耐用品) 306.99 307.97 308.40 292.93 汽车 49.48 49.49 49.10 49.62 非耐久财 193.89 195.48 196.40 191.94

(以10亿美元计) 5月 4月 前值 12年5月 销售 424.57 417.77 416.56 408.03 耐久财(耐用品) 195.11 194.55 194.89 188.12 汽车 34.67 33.65 34.39 32.40 非耐久财 229.46 223.22 221.67 219.91 库存/销售比 1.18 1.21 1.21 1.19 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)

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