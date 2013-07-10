表格：美国5月趸售库存较上月下降0.5%，预估为增加0.3%

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透7月10日 - 美国商务部周三公布，美国5月趸售(批发)库存较上月下降0.5%，降幅为2011年9月以来最大，预估为增加0.3%，4月修定后为回落0.1%(前值为增长0.2%)。
5月耐久财库存降幅为0.3%，为2009年12月以来最大。
企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 5月 4月 前值 13年5月/12年5月 整体库存 -0.5 -0.1 0.2 3.3 耐久财(耐用品) -0.3 0.1 0.2 4.8
汽车 持平 2.7 1.9 -0.3
专业设备 0.3 -0.4 -0.3 6.2
电脑设备 0.2 0.8 0.8 11.3
机械 -0.7 -0.4 unch 9.1
非耐久财 -0.8 -0.3 0.1 1.0
石油 0.7 -0.5 -0.1 -5.2
整体销售 1.6 0.7 0.5 4.1
耐久财 0.3 1.4 1.6 3.7
汽车 3.0 0.7 2.9 7.0
专业设备 -0.1 0.7 0.8 1.1
电脑设备 0.3 1.5 1.6 -0.1
机械 0.4 4.9 5.0 9.6
非耐久财 2.8 0.2 -0.5 4.3
石油 1.1 -2.4 -2.7 -4.3 (以10亿美元计) 5月 4月 前值 12年5月 库存 500.87 503.45 504.80 484.87 耐久财(耐用品) 306.99 307.97 308.40 292.93 汽车 49.48 49.49 49.10 49.62 非耐久财 193.89 195.48 196.40 191.94
(以10亿美元计) 5月 4月 前值 12年5月 销售 424.57 417.77 416.56 408.03 耐久财(耐用品) 195.11 194.55 194.89 188.12 汽车 34.67 33.65 34.39 32.40 非耐久财 229.46 223.22 221.67 219.91 库存/销售比 1.18 1.21 1.21 1.19 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透新加坡4月5日 - 从波浪形态和费波纳奇预期水平分析来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能在每吨1,970美元阻力位附近结束当前的反弹走势，然后跌向4月4日低位1,936美元。