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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.5%，Nasdaq指数上扬0.56%

路透纽约7月9日 - 美国股市周二连续第四日收涨，因投资者相信企业能超过为本轮业绩期设定的较低预期，为公司公布强于预期的业绩，并进而进一步推升股市奠定了基础。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨75.65点，或0.5%，至15,300.34点；标准普尔500指数 收高11.86点，或0.72%，至1,652.32点.Nasdaq指数 上扬19.43点，或0.56%，至3,504.26点。(完)

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